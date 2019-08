Prince: dal 13 settembre tre nuove ristampe dal catalogo dell’artista

Dopo il primo ciclo di pubblicazioni, The Prince Estate e Legacy Recordings hanno annunciato per venerdì 13 settembre l’uscita di tre nuovi titoli dal catalogo dell’artista: The VERSACE Experience (PRELUDE 2 GOLD), Chaos and Disorder ed Emancipation. Ciascuno dei tre titoli viene stampato, come i precedenti, su vinile viola in edizione limitata da collezione.

Se da una parte i due album di Prince datati 1996 – Chaos and Disorder ed Emancipation – erano esauriti da tempo in formato fisico, The VERSACE Experience (PRELUDE 2 GOLD) nacque come audiocassetta promozionale con materiale inedito. E i fortunati destinatari erano gli ospiti della sfilata di Versace alla settimana della moda parigini del luglio 1995.

Una riproduzione della cassetta è stata già pubblicata in occasione del Record Store Day 2019, mentre The VERSACE Experience (PRELUDE 2 GOLD) in digitale, CD e vinile sarà disponibile in questi formati per la prima volta in assoluto. Come bonus track, Prince Estate ha reso disponibile il Club Mix di Pussy Control, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Alla sua uscita, Chaos and Disorder era accompagnato da un disclaimer scritto da Prince che esplicita il rapporto a volte burrascoso con la sua etichetta. “Originariamente destinata solo a uso privato, questa raccolta serve come ultimo materiale inedito registrato da ‘The Artist’ per la Warner Bros”.

Ecco, quindi, arrivare Emancipation: “Questo è il mio disco più importante” aveva detto al Minneapolis Star Tribune; “Sono libero e la mia musica è libera“.