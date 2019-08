Michael Kiwanuka: dopo la hit estiva, appuntamento live a Milano INFO

Tra i protagonisti della stagione estiva con il singolo Money insieme all’inglese Tom Misch, Michael Kiwanuka si prepara a conquistare definitivamente il nostro paese. Il soulman inglese di origini ugandesi, infatti, sarà in Italia con uno show in autunno al Fabrique di Milano (7 dicembre).

Con due album all’attivo – Home Again (2012) e Love & Hate (2016) – Kiwanuka racconta così il brano estivo: “Al primo ascolto può essere intesa come una canzone sull’amore per i soldi, su quanto si desiderino per frequentare persone ed ambienti facoltosi. Tuttavia, se si ascolta più accuratamente il brano è incentrato su come l’essere troppo attaccati ai soldi possa essere dannoso”.

Opening act del concerto milanese sarà Celeste. I biglietti (posto unico: 27,00 € + diritti di prevendita)sono disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.