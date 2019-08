Drake: esce a sorpresa la raccolta ‘Care Package’ TRACKLIST

È uscito a sorpresa venerdì 2 agosto Care Package, nuovo progetto discografico del rapper canadese Drake. La raccolta contiene diciassette brani incisi nel corso della sua carriera che fino a oggi non erano mai stati pubblicati ufficialmente. Questo l’annuncio via Instagram: “Alcuni dei nostri momenti più importanti passati insieme sono adesso disponibili in un unico pacchetto. Care Package.”

Questa la tracklist completa:

Dreams Money Can Buy The Motion How Bout Now Trust Issues Days in The East Draft Day 4pm in Calabasas 5 Amin Toronto I Get Lonely My Side Jodeci Freestyle ft. J Cole Club Paradise Free Spirit ft. Rick Ross Heat Of The Moment Girls Love Beyoncé ft. James Fauntleroy Paris Morton Music Can I