Sara e Marti #LaNostraStoria: al via le riprese della terza stagione

[CS] Sono iniziate in questi giorni le riprese della terza attesissima stagione di Sara e Marti #LaNostraStoria, la serie tutta italiana di grande successo targata Disney Channel che segue le storie della vita quotidiana di Sara (Aurora Moroni) e Marti (Chiara del Francia), le due sorelle trasferitesi da Londra a Bevagna per seguire il padre, Valerio.

Il primo anno delle scuole superiori non è stato sempre facile per le due sorelle che hanno rischiato di allontanarsi. Indirizzi diversi a scuola, nuovi amici e ostacoli hanno messo in crisi il loro rapporto ma Sara e Marti ne sono uscite più forti e unite che mai.

Che cosa le aspetterà in questo nuovo anno? La loro sorellanza subirà altri scossoni? Che ruolo avrà l’amore nelle vite delle due giovani protagoniste e nel loro percorso di crescita? E quale invece il legame con i nuovi amici e quelli di sempre? Tutto questo e molto altro verrà svelato nell’attesissimo terzo capitolo televisivo di Sara e Marti #LaNostraStoria.

Come per le precedenti due stagioni, la serie sarà prodotta da Stand By Mein collaborazione con The Walt Disney Company Italia mantenendo la sua peculiarità per la quale si è sempre distinta: un linguaggio innovativo e la bravura dei giovani attori che recitano senza copione dando ampio spazio alla loro capacità di improvvisazione.

Il risultato è una serie spontanea e fresca, vicina per temi e linguaggio al pubblico di Disney Channel che riesce ad immedesimarsi facilmente con i protagonisti trovando spunti affini alla loro vita quotidiana.

