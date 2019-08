A Ermal Meta il Premio Modugno 2019, la consegna martedì 6 agosto a Polignano

È il cantautore Ermal Meta a ricevere il Premio Modugno 2019, riconoscimento che gli verrà consegnato durante la serata-evento Meraviglioso Modugno in programma il 6 agosto a Polignano a Mare. Tra i cantautori più apprezzati e sensibili di questi anni, Meta si aggiudica il Premio per essere “sempre attento sia alla Scrittura della Canzone d’Autore Italiana sia all’interpretazione”. E il riferimento, qui, non può che comprendere la personale versione di Amara Terra Mia.

Meta, fra l’altro, non è nuovo alla manifestazione, che già lo vide protagonista nelle vesti di co-conduttore e interprete nel 2016. Oltre ad Ermal, sul palco della IX edizione di Meraviglioso Modugno sono attesi anche altri ospiti di prim’ordine, che renderanno omaggio a Domenico Modugno interpretandone i brani più celebri e significativi.

Il cast 2019 comprende Giordana Angi, Shade, Alberto Urso, Anna Tatangelo, Cordio, Luca Barbarossa, Dimartino, La Scapigliatura e Avion Travel .

La manifestazione è promossa da Comune di Polignano, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese/Puglia Sounds con la direzione artistica di Stefano Senardi e Maria Cristina Zoppa (Rai Radio Live). Presentano Maria Cristina Zoppa di Rai Radio Live, il cantautore Diodato e Marco Cocci, attore e cantante presto su Rai1 per una nuova fiction.