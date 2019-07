Marco Mengoni: si chiude nelle Marche il viaggio natural-artistico di ‘Fuori Atlantico Tour’ VIDEO

Natura, arte, emissioni zero: è stata questa l’ossatura del Fuori Atlantico Tour, il viaggio musicale estivo di Marco Mengoni che ha toccato alcune speciali location italiane. Dal labirinto più grande del mondo (Parma) alla Cava la Beola di Monte (Montecrestese, Verbania) – dove è risuonata per la prima volta dal vivo L’amore è nell’aria stasera, dalla colonna sonora de Il Re Leone – da un teatro di soli 108 posti (Agrigento) al Monte Cucco e i Laghi di Fusine (Tarvisio).

Sfidando anche il maltempo, Mengoni e il suo esercito hanno fatto risuonare bellezza nella bellezza, chiudendo il percorso a RisorgiMarche, martedì 30 luglio. In 25mila hanno affrontato il caldo e percorso 8 km a piedi per assistere all’ultima data live, ospitata nel calendario del festival ideato da Neri Marcorè a favore delle popolazioni terremotate che Marco ha visitato nel comune di San Ginesio.

Di seguito una CLIP VIDEO dello spettacolo.

L’intero Fuori Atlantico Tour ha confermato l’impegno a emissioni zero, grazie al lavoro svolto con Green Nation e AzzeroCO 2 . Quest’ultima ha calcolato le emissioni associate ai consumi energetici, ai consumi di carta e agli spostamenti di Marco Mengoni e di tutto lo staff e le compenserà attraverso l’acquisto di crediti di emissione generati da un progetto di produzione di energia da biomassa per teleriscaldamento in Valtellina (SO).

Il legname che alimenterà l’impianto valtellinese sarà ottenuto interamente da scarti e residui del territorio, secondo un perfetto processo di economia circolare. Ne beneficeranno – in elettricità e calore – circa 400 famiglie. E a questo progetto si aggiunge anche la challenge #estatesenzaplastica lanciata sui social e la campagna di sensibilizzazione con National Geographic Planet or Plastic?. Cos, il viaggio continua dopo la musica.