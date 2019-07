Sofi Tukker: nuovo singolo e video, ecco ‘Swing’

[CS] I Sofi Tukker sono inarrestabili. Mentre la loro Playa Grande sta spopolando in Italia (Top 50 dei brani più suonati dalle radio), pubblicano un nuovo singolo intitolato Swing. In questo brano i due artisti si scambiano versi in portoghese e brasiliano adattati da una poesia del loro collaboratore Chacal.

Il duo ha realizzato anche il video di Swing con il regista Charles Todd, che in precedenza aveva diretto Fantasy e ha collaborato con Jay-Z, Troye Sivan e Harry Styles.

Nel video nuovo, Sofi Tukker invitano nel loro mondo fantastico mentre incarnano guerrieri che si combattono l’un l’altro in un’arena in cima alla montagna di Toluca in Messico, al Centro Cerimoniale Otomí di Temoaya, affilando i loro poteri soprannaturali con un incantesimo da un libro mistico.