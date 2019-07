Rocco Hunt: dal 30 agosto il nuovo album ‘Libertà’ COVER & TRACKLIST

Dopo aver fatto parlare di sé per il doppio post social sul ritiro dalla musica e successiva marcia indietro (che nascondesse semplicemente self-marketing è il dubbio di molti), arrivano ora maggiori dettagli sul nuovo album di Rocco Hunt. In uscita il 30 agosto (Sony Music), Libertà è disponibile in pre-save, pre-order e pre-add. Del disco arriva anche la tracklist ufficiale con tutte le collaborazioni:

Mai Più feat. ACHILLE LAURO Nun se ne va Ti Volevo Dedicare feat. J-AX & BOOMDABASH Maledetto Sud feat. CLEMENTINO Street Life Nisciun’feat. GEOLIER Buonanotte Amò Se tornerai feat. NEFFA Discofunk Nun me vuò bene cchiù Libertà Grande Bugia Nun è giusto

Bonus Track:

Benvenuti in Italy Cuore Rotto (Nfam’ version) feat. GEMITAIZ & SPERANZA Ngopp’ a Luna feat. NICOLA SICILIANO