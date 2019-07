Gigi D’Alessio: a gennaio 2020 due speciali anteprime live nei palasport INFO

Si aprono martedì 30 luglio – per il Fan Club – e mercoledì 31 luglio per tutti, le prevendite per i due eventi speciali di Gigi D’Alessio, che il 20 gennaio 2020 sarà sul palco del Mediolanum Forum di Milano e il 24 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma.

I concerti anticipano la tournée mondiale del 2020 e saranno un’occasione per presentare dal vivo i brani del nuovo disco in uscita questo autunno. RTL 102.5 è media partner dell’evento.

I biglietti saranno disponibili in esclusiva per gli iscritti al Fan Club Ufficiale di Gigi D’Alessio (www.contanoecantano.com) dalle ore 16.00 di martedì 30 luglio alle ore 15.00 di mercoledì 31 luglio.

La prevendita generale inizierà online su www.ticketone.it dalle ore 16.00 di mercoledì 31 luglio e dalle ore 11.00 di mercoledì 7 agosto nei punti vendita abituali.