Bake Off Italia – Dolci in forno 2019: ecco le immagini del nuovo set Anni Cinquanta

Venerdì 30 agosto in prima serata su Real Time (Canale 31) torna l’appuntamento con Bake Off Italia – Dolci in forno, il cooking show targato BBC, prodotto da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia. Alla conduzione si conferma Benedetta Parodi così come resta invariata la squadra dei giudici – Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara.

A loro spetta il compito di incoronate il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia in una location tutta nuova: Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), uno dei gioielli artistici della Lombardia e dell’Italia fresco di restauro. L’ispirazione 2019 è Anni Cinquanta, fatta di colori accesi e tinte bon ton, dal rosa al verde al giallo.

Il tendone diventa, così, un cittadina americana, ispirata al film Pleasantville del 1998, con le case ordinate, le tendine alle finestre, i bovindi e le staccionate bianche a delimitare il giardino. L’angolo dei giudici è una vera e propria cucina casalinga, dove si respira familiarità e profumo di ciambellone.

Immancabile, poi, il mobile radio, un must in tutte le case americane, rappresente la musica, fondamentale nella vita di tutti. Radio Italia è radio ufficiale anche della nuova stagione mentre su Dplay.com sarà possibile rivedere, in modalità gratuita on demand, le puntate del programma dopo la messa in onda.