RTL 102.5 Power Hits Estate 2019: sold out all’Arena di Verona, primi ospiti

[CS] Sold out per il grande evento di RTL 102.5 Power Hits Estate 2019 che si terrà lunedì 9 settembre nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona e che sarà trasmesso in diretta e in Radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del DTT e 750 di Sky), su www.rtl.it e attraverso l’app gratuita di RTL 102.5. RTL 102.5 è disponibile attraverso tutti i device (Radio,TV, DAB+, PC, Mac, smartphone, tablet, speaker wi-fi, smart watches e smart TV).

Moltissimi gli artisti italiani e internazionali che in una sola serata si alterneranno sul palco per un grande show. Questi i primi nomi annunciati: Achille Lauro, Baby K, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash ft.Alessandra Amoroso, Calcutta, Lewis Capaldi, Charlie Charles feat.Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra, Coez, Gigi D’Alessio.

E ancora: Dolcenera, Elisa x Carl Brave, Elodie & Marracash, Gazzelle, Ghali, Irama, J-Ax, The Kolors & Elodie, Cristiano Malgioglio feat.Barbara D’Urso, Mahmood, One Republic, Fabio Rovazzi, Takagi & Ketra, Omi e Giusy,Thegiornalisti, Tiromancino, Le Vibrazioni. Inoltre, i primi artisti internazionali annunciati sono Lewis Capaldi e One Republic.

Arena

Oltre al premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2019 saranno assegnati, direttamente dalle relative associazioni, i seguenti riconoscimenti: il premio RTL 102.5 Power Hits – FIMI, il premio RTL 102.5 Power Hits – PMI e il premio RTL 102.5 Power Hits – SIAE.

RTL 102.5, in collaborazione con EarOne, lancia la classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio che premierà il tormentone dell’estate 2019. Come ogni anno la classifica verrà stilata ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne e il voto degli ascoltatori, che potranno esprimere la propria preferenza tramite il sito rtl.it.

Per l’occasione il sito ufficiale è stato completamente rinnovato con una nuova veste grafica, una navigazione maggiormente interattiva grazie ad una nuova organizzazione delle pagine e con un più facile accesso a tutta l’offerta digital radio del network attraverso la sezione “Digital Space”. Il sito è stato sviluppato dal team di RTL 102.5 supportato dall’agenzia DLVBBDO, il design è di Le Dictateur Studio.