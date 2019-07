‘Masters – Vol. 2’: dal 27 settembre il nuovo cofanetto dai nastri originali di Battisti

Dopo l’ottima accoglienza di Masters, il 27 settembre arriva Masters – Vol. 2 (Sony Music) di Lucio Battisti seconda raccolta dedicata ai brani del cantautore. Il cofanetto conterrà 48 pezzi estratti dai nastri analogici originali, restaurati e rimasterizzati secondo la migliore definizione possibile (24bit/192KHZ).

Il cofanetto – già disponibile in pre-order – esce tra l’altro in un anniversario speciale: 25 anni fa, infatti, Battiti dava alle stampe il suo ultimo album in studio, Hegel. Masters – Vol. 2 viene rilasciato in due versioni:

COFANETTO 4 CD + BOOKLET 40 pagine con foto e interviste a R enzo Arbore, Alessandro Colombini, Franz Di Cioccio, Alberto Radius, Mario Lavezzi, Phil Palmer, Mara Maionchi e Gaetano Ria

