Valeria Marini: il singolo estivo è ‘Me gusta’, dal 27 luglio

Dal 27 luglio è in digitale e su tutte le piattaforme streaming Me Gusta (Strakton URBN), il nuovo singolo di Valeria Marini che mette in musica la sua carica sensuale. Il brano, già arrivato sulle pagine dei giornali per il videoclip in Piazza di Spagna a Roma (con bagno nella Barcaccia annesso), ha ritmiche e sonorità latine.

A comporre il pezzo è Andrea Martinelli mentre la produzione è firmata dal dj KAY, resident nei principali party urban di Ibiza.

E la sensualità della Marini è subito in bella vista sulla copertina del singolo, ritratto del fotografo David Lachapelle, contenuto nel calendario pubblicato nel 2000 da Chi. L’intero progetto musicale è coordinato dal manager Gianluigi Martino.

Me Gusta viene presentato domenica 28 luglio a Battiti Live, in onda mercoledì 31 luglio in prima serata su Italia Uno, dopo l’anteprima all’Espuma Party all’Amnesia di Ibiza, lo stesso party che per tanti anni ha ospitato Paris Hilton.