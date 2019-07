Prince Estate e Warner Records annunciano il singolo e video ‘Holly Rock’

Prince Estate e Warner Records hanno annunciato l’uscita di Holly Rock, brano scritto e registrato in origine per Sheila E., secondo singolo dall’album Originals. La traccia di base è stata registrata ai Sunset Sound studios a Los Angeles alla fine di aprile 1985 (la stessa settimana in cui Prince registrò Kiss per il disco Parade) destinato alla colonna sonora originale del film Krush Groove.

Holly Rock, disponibile per lo streaming e il download in una nuova versione edit, è accompagnato da un video animato, creato agli Electric Light Studios di Londra e co-prodotto dal Prince Estate e Warner Records.

Nonostante abbia ceduto a Sheila E. tutti i crediti, in realtà Prince ha collaborato alla scrittura ed ha prodotto la canzone. Sebbene non divenne una hit al tempo, la versione di 6 minuti e mezzo è diventata la preferita dei fan anche grazie alla scarsità delle copie della soundtrack.

Originals è un album di 15 tracce che contiene 14 tracce inedite che illuminano il ruolo vitale e dietro le scene che Prince ha avuto nelle carriere di altri artisti. Il disco è disponibile, per Warner Records, sulle piattaforme streaming e download e in formato fisico in CD, 2LP 180 grammi ed un cofanetto edizione limitata CD+2LP vinile viola.