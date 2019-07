Gemitaiz & MadMan insieme dal vivo nei palasport a marzo 2020 INFO

I fan l’aspettavano da tempo e finalmente la notizia è arrivata: Gemitaiz & MadMan saranno i protagonisti di due eventi live nei palasport più importanti italiani. Il 10 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e il 16 marzo al Mediolanum Forum di Milano sarà l’occasione per ripercorrere al meglio la storia musicale dei due rapper.

I biglietti per i due show sono in vendita su Ticketone a partire dalle ore 12.00 di lunedì 29 luglio e nei punti vendita abituali dalle ore 11.00 di lunedì 5 agosto. Intanto i due artisti sono in radio con il nuovo singolo Veleno 7, già certificato oro da Fimi/Gfk Italia.

Accompagna il brano il videoclip ufficiale diretto da YouNuts! e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production in collaborazione con Tanta Roba Label. Veleno 7 è il settimo capitolo della saga partita nel 2009 e che nel 2016 ha dato vita a “Veleno 6”, brano che dalla sua uscita su Spotify non ha mai lasciato la classifica Top200 Italia, conquistando anche una certificazione doppio platino.

Di seguito le ultime date estive dei due tour di Gemitaiz e MadMan:

Gemitaiz – Summer Tour 2019

30 luglio – Gallipoli , Sottosopra Fest

, Sottosopra Fest 17 agosto – Soverato (CZ), Summer Arena

MadMan– MM Vol.3 Summer Tour

3 agosto – Bellaria Igea Marina , Beky Bay

, Beky Bay 4 agosto – Gallipoli, Sottosopra Fest