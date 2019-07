Chiara Ferragni – Unposted al Festival del Cinema di Venezia

Per Chiara Ferragni non sarà la prima volta alla Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia, ma per la 76ª edizione della kermesse l’imprenditrice digitale che ha inventato questo lavoro si presenta in laguna con un film.

Finalmente, infatti, potremo vedere Chiara Ferragni – Unposted, docu-film che sarà presentato nella Selezione Ufficiale – Sezione Sconfini per arrivare poi nelle sale come evento speciale nei giorni 17, 18 e 19 settembre 2019 distribuito da 01Distribution

Annunciato, ovviamente, dalla stessa Ferragni via Instagram, il lungometraggio sarà un ritratto della nota influencer lontano dal mondo della moda e dei social, senza pregiudizi. Alla regia Elisa Amoruso, alla quale la protagonista ha affidato il compito di documentare il suo lato più vero, più puro e più segreto, al di là degli obbiettivi e dei flash.

Il progetto diventa, quasi, un confronto sincero tutto al femminile e il titolo, Chiara Ferragni – Unposted, ne raccoglie tutte le intenzioni. E la promessa è quella di portare sul grande schermo una Ferragni mai vista fino a oggi. Mai “postata” per l’appunto.

Il docufilm è prodotto da MeMo Films con Rai Cinema.