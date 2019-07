Battiti Live 2019: Bari 28 luglio, tutti gli artisti sul palco

Si chiude a Bari, domenica 28 luglio, l’edizione 2019 del Radionorba Battiti Live. Alan Palmieri e la spumeggiante showgirl Elisabetta Gregoraci condurranno lo show dal palco allestito sul molo San Nicola. “La puntata di Bari sarà la degna chiusura di un tour straordinario – sottolinea il presidente di Radionorba Marco Montrone – l’adrenalina e l’emozione che ci ha restituito il pubblico nei quattro live precedenti e la soddisfazione per gli ascolti televisivi che stiamo registrando sono ingredienti fondamentali per affrontare al meglio l’ultimo impegno di questa stagione”.

Oltre ai numerosi artisti italiani, due presenze internazionali arricchiranno il cast di Bari, ecco gli ospiti: Ofenbach, LP, Alessandra Amoroso, Boomdabash, Måneskin, Achille Lauro, Francesco Renga, Max Pezzali, Fabrizio Moro, Annalisa, Elodie, Elettra Lamborghini, Francesco Gabbani , Dark Polo Gang e Mr Rain.

Immancabile l’appuntamento con Gabry Ponte e la sua “discoteca italiana”, un remix di successi di ogni tempo pensato in esclusiva per Radionorba Battiti Live.

La webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio, ‘inviata speciale’ nella piazza, darà voce ai numerosi fan che potranno interagire rivolgendo domande ai loro beniamini. Lo spettacolo è in onda in diretta televisiva su Telenorba e RadionorbaTv oltre che sulle frequenze di Radionorba e in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it.