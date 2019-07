Modà: le nuove date live per il tour 2020 CALENDARIO AGGIORNATO

Il singolo Quel sorriso in volto, il cui video ha superato due milioni di visualizzazioni in pochi giorni, ha sancito il ritorno (atteso) dei Modà sulla scena musicale. Il brano anticipa un album, in uscita il 4 ottobre, e un tour che a grande richiesta vede aggiungersi già nuove date per marzo/aprile 2020.

Ecco gli appuntamenti nei palasport per il 2020:

6 marzo – Acireale , Pal’Art Hotel

, Pal’Art Hotel 10 marzo – Eboli , PalaSele

, PalaSele 14 marzo– Bari , PalaFlorio

, PalaFlorio 20 marzo – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 28 marzo – Assago, Mediolanum Forum

Queste date si aggiungono alle anteprime già programmate in autunno e raddoppiano, così, gli appuntamenti di Milano e Roma:

2 dicembre – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 4 dicembre – Assago , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 7 dicembre – Brescia , Brixia Forum

, Brixia Forum 8 dicembre – Torino , Pala Alpitour

, Pala Alpitour 11 dicembre – Firenze , Mandela Forum

, Mandela Forum 14 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners. Le prevendite per le nuove date saranno disponibili da venerdì 26 luglio, alle ore 16.00 su Ticketone.it e nei punti vendita dal 2 agosto alle ore 16.00.