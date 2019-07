Aperol Happy Together Live su Sky Uno e TV8 venerdì 26 luglio

[CS] Parola chiave: condivisione. Obiettivo: creare sul palco uno spettacolo musicale unico nel suo genere. Aperol Happy Together Live è un grande show che accende il cuore pulsante di Venezia, Piazza San Marco, ospitando sul palco le performance di Max Gazzè, Francesca Michielin e Måneskin, e che arriva su Sky (e in chiaro anche su TV8) domani, venerdì 26 luglio.

Realizzato con la collaborazione di Alessandro Cattelan, che introdurrà lo spettacolo e commenterà come storyteller l’evento, lo show vedrà i tre artisti alternarsi sul palco, sia da soli sia insieme, con la partecipazione a a sorpresa di Carl Brave.

L’evento è organizzato per celebrare i 100 anni di Aperol, vera e propria icona dell’aperitivo italiano, e avviene nella piazza più celebre del capoluogo veneto, suo territorio d’origine: quasi un invito “a casa” per brindare a questo compleanno.

Aperol Happy Together Live va in onda venerdì 26 luglio su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) alle 21.15, in chiaro su TV8 alle 23.30 e sempre disponibile on demand su Sky e NOW TV.