Teatro del Silenzio, XIV edizione: show di Andrea Bocelli con Mika e Dua Lipa

Sono in programma per il 25 e il 27 luglio due megashow con protagonista Andrea Bocelli affiancato da Mika (giovedì) e Dua Lipa (sabato). A ospitare le speciali serate prodotte da City Sound & Events è il Teatro del Silenzio a Lajatico, dove il tenore e i suoi ospiti saranno diretti dalla giovane direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. A completare il cast, l partecipazione di Matteo Bocelli mentre la regia teatrale è di Luca Tommassini.

Il primo appuntamento è giovedì 25 luglio (sold out) con Mika, in radio con il singolo Ice Cream che precede il suo quinto album dal titolo My Name Is Michael Holbrook. Quindi, sabato 27 luglio sarà la volta della super star britannica Dua Lipa, vincitrice di due Grammy Awards che ha duettato con Andrea Bocelli nel brano If Only.

A muovere le serate sarà la solidarietà: obiettivo dell’evento è, infatti, sostenere l’attività che la Fondazione Andrea Bocelli attraverso progetti nazionali e internazionali che favoriscano la piena espressione del proprio potenziale. Con la campagna SMS Solidale 2019 attiva dal 24 luglio al 3 agosto ABF potrà restituire ai giovani talenti e a tutta la comunità di Camerino l’Accademia di Musica.

Gli show del Teatro del Silenzio diventeranno uno show per la tv dal titolo Andrea Bocelli – Ali di Libertà, in onda in prima serata, sabato 14 settembre su Rai Uno. Uno spettacolo televisivo, con la regia di Cristian Biondani e prodotto per la televisione da Delamaison Productions. Lo show televisivo sarà dedicato al nuovo progetto di ricostruzione post-sisma 2016 della Fondazione Andrea Bocelli.

I biglietti per il concerto sono disponibili su VivaTicket. City Sound & Events raccomanda di acquistare i biglietti presso le prevendite autorizzate: Vivaticket, City Sound e l’InfoLajatico. Acquistando i biglietti fuori dai suddetti canali è possibile incorrere in prezzi di biglietti maggiorati, biglietti falsi o di biglietti non validi per i quali la City Sound srl non si ritiene responsabile.