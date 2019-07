Radio Italia Live – Il Concerto sbarca a Malta: il cast sul palco il 4 ottobre

Dopo aver gremito Piazza Duomo a Milano e il Foro Italico di Palermo, si aggiunge un terzo appuntamento con Radio Italia Live – Il Concerto. Il 4 ottobre 2019 il Mediterranean Stars Festival di Malta ospita, infatti, il grande evento di Radio Italia a Fosos Floriana e per l’occasione mette in campo una line up stellare composta sia da alcuni dei più amati artisti italiani che da artisti provenienti da altri paesi del Mediterraneo.

Nel cast, infatti, saranno presenti:

Alessandra Amoroso

Gigi D’Alessio

Elisa

Emma

Francesco Gabbani

Guè Pequeno

J-Ax

Mahmood

Max Pezzali

Raf

Umberto Tozzi

Ira Losco

Come per gli altri appuntamenti di #RILIVE, la direzione musicale è affidata al Maestro Bruno Santori con la sua Mediterranean Orchestra. Ispirato al UNWTO Sustainable Development Goals, l’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite con sede a Madrid, il Mediterranean Stars Festival ambisce a diventare l’evento principale per la musica mediterranea.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT, canale 725 SKY, canale 35 TivùSat, solo in Svizzera Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Vivrà sulle app gratuite “iRadioItalia” per iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Windows 10 e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Prevista inoltre copertura social sui profili ufficiali dell’emittente Facebook, Instagram e Twitter.