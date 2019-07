‘Ho-La’: il nuovo singolo di Joe Belushi feat. Sokka VIDEO

Esce in radio e in digitale Ho-La, il nuovo singolo di Joe Belushi feat. Sokka producer by Dr. Cream, una della figure più influenti, prolifici e più innovatori della scena nazionale per Honiro Ent. «Il pezzo non è pensato – racconto Dr. Cream – è venuto così.

In studio volevo fare una cosa un po’ diversa dalle cose che facevo sempre, il Doc mi ha dato il mood giusto nella verità mi ha aperto davvero un mondo una bella onda che seguiremo sicuramente. Ho pensato di proporlo subito a mio cugino Sokka perché sapevo che era nel viaggio giusto per capirlo e volevo che uscisse veramente qualcosa di bello e come sempre ha spaccato tutto.

Il video è una cosa naturale una giornata in piscina con gli amici con Mattia di Tella dietro la macchinetta e credo si sia ammazzato dalle risate. La star vera del video però è Ettorino, il bull dog Francesce che gira intorno a tutti nel video ….un capo vero!»

Ecco il videoclip.