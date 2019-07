Ainé: dal 26 luglio il nuovo singolo ‘May Day’ prodotto da Frenetik & Orang3

May Day è il nuovo singolo di Ainé, in radio e in digitale da venerdì 26 luglio. Il brano vede la scrittura di Colapesce e di Danti mentre la produzione è firmata da Frentik & Orang3 e vuole essere un ulteriore passo in avanti dopo i brani contenuti nell’ultimo disco Niente di me.

Prosegue nel frattempo il tour che sta portando Ainé e la sua band (Seby Burgio alle tastiere, Emanuele Triglia al basso, Alessandro Donadei alla chitarra, Dario Panza alla batteria) per tutta Italia impegnandolo tra Festival e concerti. In calendario altre date tra Sardegna, Liguria.

Tra tutti questi palchi Ainé ha avuto la possibilità anche di calcare quello del Pala Lottomatica di Roma per accompagnare dal vivo Giorgia in Stay, brano che fa parte dell’ultimo disco dell’artista romana che ha voluto con lei Ainé per la rivisitazione del successo di Rihanna ft. Mikky Ekko. Giorgia e Ainé si erano conosciuti durante le registrazioni del video di Giorgia di Non mi ami.