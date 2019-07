Marco Mengoni: il ‘Fuori Atlantico Tour’ fa il pieno di presenze a Monte Cucco FOTO

Concerto record a Monte Cucco. A mettere a segno un’affluenza da primato è stato Marco Mengoni, che con il suo Fuori Atlantico Tour domenica 21 luglio ha raccolto oltre 9000 presenze. I fan hanno iniziato a percorre i 7 Km necessari fin dalla mattina, chi a piedi chi in bici per assicurarsi un posto in prima fila. Mantenendosi sempre nel rispetto della natura.

E proprio musica e natura si sono incontrate per uno spettacolo unico e suggestivo tra le creste e le radure del Monte Cucco. Al termine del concerto, l’area è stata lasciata esattamente come era stata trovata dai numerosi fan, che hanno ricevuto anche i complimenti sui canali social dall’organizzazione di Suoni Controvento, per aver ripulito completamente lo spazio.

Ora, dopo il debutto al labirinto più grande del mondo a Parma, il live acustico al Teatro Andromeda ad Agrigento e il concerto in quota, il tour a emissioni zero continua il 24 luglio a Cava la Beola di Monte a Montecrestese (Verbania), il 28 luglio ai Laghi di Fusine (Tarvisio) e il 30 luglio per RisorgiMarche a Sarnano (Macerata).