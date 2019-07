Festival Show 2019, Jesolo 1 agosto: tutti gli ospiti della serata

Nuova tappa per il Festival Show che il 1° agosto arriva in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia) dalle ore 21.00 (ingresso libero) con i grandi nomi della musica italiana. La kermesse, che quest’anno raggiunge il traguardo dei vent’anni, è condotta da Anna Safroncik, per la prima volta nelle vesti di conduttrice, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre coordinatore del festival.

Ecco il cast sul palco di Jesolo: Irama, Enrico Nigiotti, Elodie, Chiara Galiazzo, Lorenzo Fragola e Federica Abbate, Emis Killa, Riccardo Fogli, Daniel & Astol. A questi nomi si aggiunge la partecipazione straordinaria di Al Bano ma c’è anche spazio per i nuovi volti come la cantautrice lucana e vincitrice del Premio Mia Martini 2016 Rosmy e le band Poco di Buono e Leave The Memories.

Inoltre, si sfideranno due degli artisti emergenti selezionati durante i Festival Show Casting: il padovano Carlo Borghesio e la livornese Irene Guglielmi.

Nel pre-show, che inizierà alle ore 20.00, sfileranno le Miss di Amen, noto brand di gioielli, che si sfideranno per conquistare il titolo di “più bella del tour”. L’organizzazione è curata da Mauro Casarin, talent scout che da sempre ha l’obiettivo di valorizzare le ragazze per future carriere nella moda e nello spettacolo.

In ogni tappa gli artisti sono accompagnati dal corpo di ballo guidato da Etienne Jean-Marie e saranno presenti dodici elementi dell’Orchestra Ritmico Sinfonico Italiana, con alcuni tra i migliori giovani musicisti da tutta Italia.

Rinnovata la partnership con REAL TIME (canale 31 del gruppo Discovery Italia) che, per il quarto anno consecutivo, segue l’evento come media partner e confeziona quattro speciali con il meglio del Festival Show 2019, in onda da agosto.