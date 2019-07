Dj Khaled: doppio speciale su MTV mercoledì 31 luglio

Serata speciale dedicata a Dj Khaled quella di mercoledì 31 luglio su MTV. L’emittente, infatti, presenta in anteprima mondiale Dj Khaled: The Ride e Dj Khaled: King of Collabs, in onda sui canali MTV in quasi 180 paesi. In Italia i due speciali saranno in onda su MTV (canale Sky 130) mercoledì 31 luglio a partire dalle 21.10.

Artista e produttore, ma anche star dei social media e imprenditore, Khaled è il protagonista di un capitolo speciale della serie The Ride, dedicata ai più grandi interpreti musicali. DJ Khaled ha dichiarato: “Sono così entusiasta di avere MTV come partner eccezionale in tutto il mondo dell’album Father of Asahd! Non ci fermeremo mai! L’esito di questa storia è che non cederò mai! Noi siamo i migliori!”.

Dj Khaled: King of Collabs è, poi, un contributo speciale sull’artista, che offre ai fan uno sguardo dentro il disco attraverso storie e filmati esclusivi a partire dalla realizzazione dell’album. Entrambi gli speciali sono sono prodotti per MTV da Creature Films; i produttori esecutivi sono Bruce Gillmer e Jennifer Demme Harris per MTV.