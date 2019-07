Battiti Live 2019: Gallipoli 21 luglio, tutti gli artisti sul palco

Per il suo quarto appuntamento, Radionorba Battiti Live fa rotta verso Gallipoli, dove Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci conducono lo show domenica 21 luglio. “Siamo nel cuore della musica, nel cuore dell’estate e nel cuore del Salento – sottolinea il presidente di Radionorba Marco Montrone – Siamo felici di tornare a Gallipoli dopo un po’ di anni, durante i quali la città è diventata un punto di riferimento del turismo italiano soprattutto per i giovani. Sarà un’altra bellissima serata, ci aspettiamo di trovare una grande accoglienza e vorremmo riservare al pubblico una sorpresa”.

Ecco tutti gli artisti sul palco di Gallipo, dalle 21:00 circa: Emis Killa, Vegas Jones, Mondo Marcio, Baby K, Shade, Mamacita, Alberto Urso, gli Stadio, Gigi D’Alessio, Dolcenera, Nek, Benji & Fede, Achille Lauro, Fred De Palma con Ana Mena e Arianna.

Immancabile l’appuntamento con Gabry Ponte e la sua “discoteca italiana”, un remix di successi di ogni tempo pensato in esclusiva per Radionorba Battiti Live.

La webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio, ‘inviata speciale’ nella piazza, darà voce ai numerosi fan che potranno interagire rivolgendo domande ai loro beniamini. Lo spettacolo è in onda in diretta televisiva su Telenorba e RadionorbaTv oltre che sulle frequenze di Radionorba e in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it.