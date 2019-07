Alessandra Amoroso: RTL 102.5 partner del raduno a Cinecittà World Roma

[CS] RTL 102.5 sarà accanto ad Alessandra Amoroso per il megaraduno che sabato 20 luglio a Roma trasformerà il Parco Cinecittà World nella casa di Alessandra e della sua Big Family. Una giornata intera di festa per raccontare 10 anni del viaggio in musica di Alessandra Amoroso con numerose attività che sin dal mattino – tra le attrazioni del Parco – permetteranno a tutti i fan di divertirsi fino allo speciale concerto conclusivo.

Per l’occasione il Parco Cinecittà World sarà personalizzato con 8 aree, ognuna delle quali legata a contenuti della carriera musicale dell’Amoroso: video inediti, il megaquizzettone, dj set e tanto altro.

RTL 102.5 seguirà tutta la giornata con collegamenti in radiovisione e copertura social dell’evento in diretta da Roma per raccontare tutta l’energia del megaraduno.