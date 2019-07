Radio Italia Trend: il nuovo progetto dedicato a indie, rap e trap

[CS] Indie, Rap, Trap e tutte le nuove tendenze italiane hanno da oggi una nuova casa: Radio Italia Trend, il nuovo progetto promosso da Radio Italia che vivrà attraverso una web radio, sul DAB, un canale tv e un programma radiofonico sulle frequenze di Radio Italia solomusicaitaliana.

On line dal 15 luglio, la web radio subentrerà a Radio Italia Rap e sarà attiva 24 ore su 24 con una programmazione musicale dedicata all’indie, al rap, alla trap e alle nuove tendenze italiane. Fruibile anche sul canale 717 del digitale terrestre e tramite l’app iRadioItalia, Radio Italia Trend vivrà anche nel palinsesto di Radio Italia: ogni domenica dalle 23.00 alle 00.00 appuntamento settimanale condotto dalla speaker Manola Moslehi, spazio alla musica e alle interviste di alcuni degli artisti più amati e seguiti.

Radio Italia Trend è nel mux del consorzio EuroDAB Italia, quindi ricevibile in digitale su gran parte del territorio nazionale. Radio Italia Trend TV è ricevibile in HD sul canale 726 di SKY e 54 di TivùSat. Attivo su Instagram il profilo “radioitaliatrend”: il progetto vivrà sul social d’eccellenza per il mondo a cui fa riferimento Radio Italia Trend, raccontando novità, iniziative, tour e interviste dei principali artisti.