‘Apollo: l’uomo sulla luna’ e ‘Expedition: l’uomo nello spazio’ dal 16 luglio su Alpha

Manca poco, ormai, ai cinquant’anni del primo allunaggio, avvenuto il 20 luglio 1969. Per l’occasione, Alpha presenta, dal 16 luglio ogni martedì alle ore 21.50, Apollo: l’uomo sulla Luna (Smithsonian Channel), una serie in sei puntate che celebra la missione Apollo 11 e il suo arrivo sulla Luna grazie all’accesso a materiali d’archivio unici, interviste inedite e reperti storici dello Smithsonian’s National Air and Space Museum di Washington.

A questo si aggiunge il documentario Expedition: l’uomo nello spazio, in onda martedì 16 luglio alle 23.30, che mostra la preparazione alle missioni spaziali dell’astronauta Paolo Nespoli. Le telecamere avranno accesso all’Air Force Station Launch Complex di Cape Canaveral e mostreranno anche, attraverso ricostruzioni grafiche e interviste, come potrebbe essere la vita in una ipotetica città sulla Luna.

Inoltre, il documetario – patrocinato dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal Center for American Studies – coinvolge personaggi chiave del mondo dell’astronautica per svelare come nascono le missioni spaziali, quali sono le prossime sfide in questo campo e qual è lo scenario attuale.