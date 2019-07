Ops: esce il primo singolo del duo, ‘Fino a quando il sole sorge’ VIDEO

Il 5 luglio scorso ha debuttato sulle piattaforme digitali Fino a quando il sole sorge, primo singolo del giovane duo formato da Francesca Zentilin (23 anni) e Giona Rossetto (19 anni). Loro sono gli Ops, band pop formatasi nel 2018 in provincia di Udine che vede Francesca alla voce e chitarra acustica mentre Giona alla batteria, tastiere e cori.

Accompagnato dal videoclip disponibile su YouTube, Fino a quando il sole sorge è firmato – testo e musica – dai due artisti che nel corso di due anni hanno messo in tasca esibizioni live in locali e centri commerciali. Tra inediti firmati da loro stessi e cover, il duo sa regalare set acustici ed elettronici che sono solo un assaggio del loro mondo musicale.

Un universo in cui gli Ops fanno immergere non solo per promuovere il nuovo brano ma anche per preparare alle future produzioni. Al fianco di Francesca e Gionata, per il singolo d’esordio, ci sono Cristiano Norbedo (produzione e mixaggio) e Andrea Rigonat (mastering). Vi dicono niente questi nomi?

Ecco il videoclip ufficiale.