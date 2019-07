Battiti Live 2019: Trani 14 luglio, tutti gli artisti sul palco

Dopo Vieste e Brindisi, domenica 14 luglio Trani ospita il terzo appuntamento con Radionorba Battiti Live condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. “Eccezione fatta per Irama, che riaccogliamo con grande entusiasmo dopo la splendida performance di Vieste, sarà un cast completamente nuovo rispetto alle prime due puntate e come sempre di primissimo livello su tutti i target”.

Ecco tutti i protagonisti musicali del live di Trani, sul palco, a partire dalle 21.00: Le Vibrazioni, Cristiano Malgioglio, Nek, Paola Turci, Irama, Annalisa, Sergio Sylvestre, Enrico Nigiotti, Giordana Angi, Bianca Atzei Giant Rooks, Rocco Hunt, Jake la Furia, Shade, Federica Carta, Mr Rain & Martina Attili e Benji & Fede.

Immancabile l’appuntamento con Gabry Ponte e la sua “discoteca italiana”, un remix di successi di ogni tempo pensato in esclusiva per Radionorba Battiti Live.

La webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio, ‘inviata speciale’ nella piazza, darà voce ai numerosi fan che potranno interagire rivolgendo domande ai loro beniamini.

Lo spettacolo è in onda in diretta televisiva su Telenorba e RadionorbaTv oltre che sulle frequenze di Radionorba e in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it.