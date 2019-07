Roberta Bonanno: esce il singolo ‘Osa’ dall’album ‘Io e Bonnie’

[CS] Arriva in radio Osa, il nuovo singolo di Roberta Bonanno, estratto dall’album Io e Bonnie (Advice Music). «Osa è la sintesi perfetta di ciò che mi ha portato a non mollare mai – dice Roberta – Non lascio mai nulla al caso e questo brano racconta per filo e per segno la mia indole da guerriera. Non mi arrendo facilmente e non trovo pace finché non ci sbatto la testa, rompendomela a volte. Nella mia vita ho scelto di portare con me nella valigia delle mie esperienze i rimorsi senza lasciare mai spazio ai rimpianti!»

Tornata ad esibirsi in tutta Italia con il suo tour per presentare Io e Bonnie, dopo aver vinto la 24°edizione del Premio Mia Martini, e aver partecipato all’edizione 2018 di Tale e Quale Show su Rai1, dove è stata ritenuta la migliore rivelazione per le sue eccellenti interpretazioni di Aretha Franklin, Amy Winehouse, Mina e Katy Perry, eccola con un nuovo brano dal suo album. Anticipato dal singolo Controtendenza, il disco è arrivato dopo due anni di lavoro in studio con la produzione di Carlo Delor e Alberto Boi per Advice Music e rappresenta il lavoro più intimo e personale della cantante. Le 9 tracce che compongono Io e Bonnie sono il racconto personale e sincero di tutte le esperienze vissute negli ultimi anni, nella vita personale e nella carriera artistica. Roberta e il suo alter-ego Bonnie si raccontano in canzoni piene di positività, ironia e con l’autoconsapevolezza di una ragazza che, avendo alle spalle un’esperienza ormai decennale nel mondo della musica, si può prendere la libertà di esprimere sé stessa in tutte le sue sfaccettature, compiendo scelte e decisioni spesso in “controtendenza”.