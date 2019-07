‘Che disastro’: esce il nuovo singolo di Amedeo Preziosi, Riccardo Dose e Awed

Da venerdì 12 luglio è in radio, digital store e piattaforme streaming Che disastro (Sony Music), nuovo singolo degli youtuber Amedeo Preziosi, Riccardo Dose e Awed. Dopo i successi di Scusate per il disagio e Ho anche dei difetti, il trio (qui la nostra intervista) torna con un nuovo brano per divertire i propri fan e accompagnarli durante l’estate 2019.

Che disastro è un brano dalle sonorità dance che racconta una notte brava di Amedeo, Riccardo e Simone, spesa tra situazioni paradossali, guai e incidenti esilaranti. Prodotto da Ludwig e da Daniele Autore, la traccia è stata scritta dai tre youtuber con la collaborazione di Ludovico Franchitti.

Amedeo Preziosi (classe 1996), Riccardo Dose (classe 1994) e Simone Paciello (classe 1996) in arte Awed, sono tre giovanissimi youtuber che, grazie ad una videocamera e ad un computer, hanno dato vita ad un’avventura di successo. Iniziata con la creazione e condivisione di contenuti originali, dallo stile unico, in poco tempo hanno conquistato il web e raggiunto importanti traguardi.