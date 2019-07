Bobo Vieri: esce il singolo ‘The Chance’ con Luca Cassani feat. Lara Caprotti

[CS] Da venerdì 12 luglio è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali The Chance (CastingCouch/Molto Recordings), il primo singolo di Christian Vieri, in arte Bobo Vieri DJ, realizzato con il dj e produttore Luca Cassani e la cantante e vocalist Lara Caprotti.

Bobo Vieri ama da sempre la musica, in particolare la house music, tanto da arrivare a creare con un team di eccezione, il progetto Bobo Vieri DJ Show, un format nel quale house music, voce e musicisti live si uniscono per dare al pubblico un’esperienza unica, portando il “bomber” dietro alla consolle dei più prestigiosi locali italiani, in un Tour che segna il tutto esaurito ad ogni data.

Accompagna l’uscita un videoclip girato tra albe e tramonti della suggestiva riserva naturale del delta del Po e dalla fotografia perfetta, nell’obiettivo di lasciare spazio a profonde emozioni, dando estremo risalto alla canzone nella sua versione “original”, acustica, pulita e coinvolgente.

Le versioni più “club” portano l’impronta del sound “alla Cassani”, che è tanto riconoscibile quanto devastante in pista.