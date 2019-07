Betta Lemme: dopo il successo di ‘Bambola’, il nuovo singolo è ‘Play’

Betta Lemme, dopo il successo con Bambola, torna con il suo nuovo singolo dal titolo Play per il quale il giovane talento del Canada ha arruolato i co-autori Jesse Saint John e Danny L Harle. Così l’artista introduce il brano: “L’aria è calda a Ibiza. Britney Spears balla con i Vengaboys quando improvvisamente si innamorano perdutamente e decidono di avere un figlio d’amore musicale”.

Chiamano questo figlio d’amore musicale: Play, che è stato costruito sul sample di Da Hool – Meet Her At The Love Parade.

Durante la scrittura di Play, aggiunge l’artista, “ho immaginato quanto sarebbe bello vedere come un bambino solitario possa raggiungere una festa. La felicità può essere contagiosa, immagino che se il mondo mostrasse di più questo comportamento di accettazione del prossimo, la felicità diventerebbe contagiosa per tutti”