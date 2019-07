Jack Savoretti: il singolo ‘Youth & Love’ feat. Mika in radio dal 12 luglio

Dopo il successo di Singing To Strangers (BMG), Jack Savoretti torna con una nuova versione di Youth & Love insieme a Mika. Il brano arriva in radio venerdì 12 luglio e così ne parla il cantautore anglo-italiano: “Ho sempre ammirato l’eleganza di artisti come Jacques Brel e Charles Aznavour, – dichiara Jack – credo che Mika abbia quel tipo di fascino e sono onorato di aver collaborato con lui su questa nuova versione del brano”.

Gli fa eco lo stesso Mika: “Sono contento di duettare con Jack su questo brano, ho ascoltato per la prima volta la sua voce alla radio alcuni anni fa. È pieno di sentimento e il timbro della sua voce crea un forte contrasto che funziona! A questo si aggiunge il fatto che è un gentiluomo e di classe”.

Il singolo, prodotto da Cam Blackwood, è un mix che richiama gli anni ’80 su cui si muove il contrasto vocale dei due artisti.

Dopo le date live in Europa e il concerto-evento alla Wembley Arena, Jack ha aperto il tour americano di Dido e nei prossimi giorni proseguirà con un tour che toccherà i principali festival del Regno Unito, per poi ripartire a novembre con dodici tappe.