Ultimo: le date del tour negli stadi 2020 INFO & BIGLIETTI

Ultimo ha annunciato il calendario del suo tour negli stadi per l’estate 2020, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Il giovane cantautore ha scelto di rivelare le date dopo aver incantato il suo pubblico con La Favola, speciale data evento che lo ha visto esibirsi il 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma davanti a oltre 60 mila persone. A soli 23 anni, Ultimo è il più giovane artista italiano a esibirsi negli stadi.

Ecco tutti gli appuntamenti live 2020:

6 giugno – Firenze , Stadio Artemio Franchi

, Stadio Artemio Franchi 13 giugno – Napoli , Stadio San Paolo

, Stadio San Paolo 19 giugno – Milano , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 26 giugno – Modena , Stadio Alberto Braglia

, Stadio Alberto Braglia 4 luglio – Pescara , Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia

, Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia 11 luglio – Bari , Stadio San Nicola

, Stadio San Nicola 15 luglio – Messina , Stadio San Filippo

, Stadio San Filippo 19 luglio – Roma, Circo Massimo

Con il tour negli stadi Ultimo sosterrà Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che tutela e promuove in tutto il mondo i diritti di bambini e adolescenti, per contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. Da sempre vicino agli ultimi, che ha scelto di ricordare fin dal nome d’arte e che sostiene con un impegno costante e concreto, il cantautore devolverà parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti ai progetti Unicef in Mali di lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.

I biglietti sono disponibili in pre-sale Fan Club da mercoledì 10 luglio alle ore 15:00, mentre le prevendite generali su TicketOne e in tutti i punti vendita Ticketone a partire dalle ore 11.00 di giovedì 11 luglio 2019. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.