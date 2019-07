Fabio Rovazzi: il singolo ‘Senza pensieri’ feat. Loredana Bertè e JAx TESTO

È uscito mercoledì 10 luglio Senza pensieri, nuovo singolo di Fabio Rovazzi, feat Loredana Bertè e J-Ax scritto in collaborazione con Danti e prodotto da Merk & Kremont. Le sonorità pop-funky accompagnano un testo spensierato che sa anche affrontare, come rovescio della stessa medaglia, tematiche importanti.

Da qui nasce il titolo del brano Senza pensieri che come tutti i precedenti singoli dell’artista tra il serio e il faceto fanno riflettere su temi a lui molto cari. Fra gli argomenti di riflessione, ci sono il consumismo, l’utilizzo dei social e l’emergenza ambientale.

Fabio Rovazzi Senza pensieri feat. Loredana Bertè e J-Ax TESTO

Nella testa ho un buco nero

Spendo soldi per sentirmi più leggero

Nuovo show spettacolare

Su un’isola di plastica in mezzo al mare

Faccio mille foto mai vestito uguale

In 15 secondi ci si può annoiare

Non mi ricordo più che cosa devo fare

Ci sto prendendo gusto nel dimenticare

Senza problemi senza pensieri

L’insalatina per restare leggeri

Senza problemi senza pensieri

La posto oggi ma è una foto di ieri

Travolti dallo stress delirio universale

Basta solo non pensare

Il mondo finirà non ti devi preoccupare

Pronti con la prova costume per il riscaldamento globale

Oh na na na na…

Senza pensieri nessuno vuole problemi

Solo fake new e clickbaiting, baby

Laureata con 110 brava

Ma mandami foto dei piedi

che sorrido

Sotto sedativo

Acquisto compulsivo

Roba che non serve la voglio per primo

Per fare il figo dovrò chiedere un fido

Mi sa che tocca fare un altro pezzo estivo

Senza problemi senza pensieri

Come i vecchietti a esaminare i cantieri

Senza problemi senza pensieri

Abbiamo terra piatta e cieli sereni

Travolti dallo stress delirio universale

Basta solo non pensare

Il mondo finirà non ti devi preoccupare

Pronti con la prova costume per il riscaldamento globale

O na na na…

Non pensare non pensare non pensare lascia stare

Ti fa male ti fa male ti fa male

Dico sì ma non so più chi sono

La gente mi parla ma capisco solo

O na na na