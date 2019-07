Resta in Festa 2019: da Bombino a Canova e Franco126, tutti i live

Torna l’appuntamento con Resta in Festa, che dall’11 al 14 luglio porta la musical live al parco Metelli di Palazzolo sull’Oglio. Quattro serate di concerti che spazieranno dal rap al rock all’indie pop per soddisfare tutte le orecchie. Non mancherà il buon cibo e una selezione di birre artigianali da degustare sotto il tendone o all’ombra di uno dei tantissimi alberi del parco. Quest’anno anche una bellissima novità: la collaborazione con il locale BASE di Palazzolo che avrà un palco dedicato con tanti artisti.

Ecco il calendario live:

Giovedì 11 luglio

PALCO BASE: Funky Lemonade

MAIN STAGE: Bombino – Giorgio Canali e Rossofuoco

PALCO BASE: Psychophono

PALCO BASE: Cactus? – Marie Byrd Land Band

MAIN STAGE: Onyx – Inoki

PALCO BASE: Red Moon – Goa Psy Tranche Night

PALCO BASE: Pau Amma – Rilievo – Gamaar

MAIN STAGE: Canova – La Municipàl

PALCO BASE: Breeze music&cose

PALCO BASE: Tin Woodman – Kick – Cara

MAIN STAGE: Franco126 – Irbis

PALCO BASE: Terapia Trash

Anche quest’anno non mancheranno workshop e corsi di yoga nel parco.