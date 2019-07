‘New School’: De Agostini firma accordo con BBC Studios per la distribuzione internazionale della serie

[CS] De Agostini Editore, attraverso la business unit Digital De Agostini a cui fanno capo i canali televisivi del gruppo, è lieta di annunciare la chiusura di un accordo di distribuzione internazionale con BBC Studios per New School, serie originale italiana prodotta da De Agostini Editore/DeAKids ed in onda su DeAKids (Sky, 601) e Super! (canale 47 DTT e 625 di Sky), il canale in joint venture tra De Agostini Editore e Viacom International Media Networks.

BBC Studios ha acquisito i diritti per la distribuzione in tutto il mondo delle tre stagioni della live action per ragazzi (ad eccezione dei paesi di lingua Italiana) e un’opzione per eventuali spin off del format.

Henrietta Hurford-Jones, Director of Children’s Content di BBC Studios dichiara: “New School è una fantastica aggiunta al nostro catalogo di distribuzione. La scrittura della serie è di prima classe – brillante divertente con personaggi che sono davvero pop. E’ una serie veramente eccellente che divertirà il pubblico in ogni paese.”

“Siamo molto orgogliosi che la nostra sitcom New School sia stata inclusa nel prestigioso catalogo di distribuzione di BBC Studios – dichiara Massimo Bruno, Head of Tv Channels del gruppo De Agostini Editore – De Agostini conferma così la sua strategia di produzione di contenuti originali per il target kids dall’alto livello qualitativo destinati a un pubblico internazionale.”

New School, giunto alla seconda stagione in onda e di cui sono appena iniziate le riprese della terza stagione (che sarà presentata dai tre protagonisti Cloe Romagnoli, Matteo Valentini ed Edoardo Tarantini il 21 luglio al prossimo Festival di Giffoni) è stata fin dal suo esordio sui canali del gruppo De Agostini un grandissimo successo: la live action ha raggiunto dal lancio ad oggi circa 3 milioni di bambini (target 4-14 anni). In Italia un bambino su 2 ha visto almeno una volta New School.

La serie tornerà in onda in tv in autunno con la terza stagione su DeAKids e la seconda su Super!. La terza stagione sarà invece in onda su Super! a fine 2020.