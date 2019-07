Levante: il singolo ‘Lo stretto necessario’ con Carmen Consoli TESTO & VIDEO

Da giovedì 4 luglio è online il video del nuovo singolo di Levante, Lo stretto necessario, scritto con Dimartino e Colapesce e cantato con Carmen Consoli. “Alla mia amata terra. Ai nostri ricordi eterni” è la dedica della cantautrice alla fine della clip che vede alla regia, sceneggiatura e montaggio Giacomo Triglia (produzione Esecutiva TAIGA S.r.l.).

A fare da sfondo alle immagini cinematografiche sono alcuni posti del cuore dell’artista, lungo la costa orientale della Sicilia, tra le provincie di Ragusa, Siracusa e Catania. E proprio qui, Levante incontra la Consoli, alla fine i un viaggio seguito dalle telecamere per 48 ore.

Il brano anticipa Magmamemoria, prossimo album di inediti che la cantautrice del nuovo pop italiano pubblicherà il 4 ottobre. Questa la tracklist:

Magmamemoria Andrà tutto bene Bravi tutti voi Regno animale Reali Questa è l’ultima volta che ti dimentico Se non ti vedo non esisti Il giorno prima del giorno dell’inizio non ha mai avuto fine Saturno Rancore Lo stretto necessario (con Carmen Consoli) Antonio Arcano 13

Levante Lo stretto necessario (con Carmen Consoli) TESTO

Ah ah, ah ah, ah ah

Oh oh

Ah ah, ah ah, ah ah

Cade giù dal sole un raggio pieno di grazia

Un’apparenza di felicità

Sono pietra lavica i tuoi occhi

Mi bruci, mi allontano e sono sempre qua

E poi, ho dovuto scegliere di rinunciare a tutto di te

Ma proverò a difendere lo stretto necessario per me

Le facciate mai finite

Le Madonne chiuse in una teca

Le tende spiegate

Casa mia sembra una nave

Lo stretto necessario

Le vacanze un lido Jolly

Le campagne in fiamme

I primi baci

Gli atti di dolore

I panni stesi ad asciugare al sole

Lo stretto necessario

Ah ah, ah ah, ah ah

Oh oh

Ah ah, ah ah, ah ah

Nasce, tra il cemento, un fiore pieno di rabbia

Una parentesi di rarità

Dolce come zàgara, la via del ritorno

Di chi parte e resta sempre qua

Perché ho dovuto perderti per ritrovare il bello di te?

Ma proverò a difendere lo stretto necessario che c’è

Le facciate mai finite

Le Madonne chiuse in una teca

Le tende spiegate

Casa mia sembra una nave

Lo stretto necessario

Le vacanze al lido Jolly

Le campagne in fiamme

I primi baci

Gli atti di dolore

I panni stesi ad asciugare al sole

Lo stretto necessario

Ah ah, ah ah, ah ah

Oh oh

Ah ah, ah ah, ah ah

Le facciate mai finite

Le Madonne chiuse in una teca

Le tende spiegate

Casa mia sembra una nave

Lo stretto necessario

Le vacanze al lido Jolly

Le campagne in fiamme

I primi baci

Gli atti di dolore

I panni stesi ad asciugare al sole

Lo stretto necessario, ah ah, ah ah, ah ah