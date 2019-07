Radio Stop Festival per ADMO: Marina di Cecina 9 luglio, il cast e tutte le tappe

Primo appuntamento con Radio Stop Festival per ADMO. Alla conduzione Roberto Giannoni, editore di Radio Stop, e Giulia Salemi, che martedì 9 luglio sono attesi sul palco di Largo Cairoli a Marina di Cecina (ore 21.00 – ingresso libero) per introdurre un ricco cast.

Ecco gli artisti che si esibiranno: The Kolors, Enrico Nigiotti, Fred De Palma, Mietta, Sergio Sylvestre, Paola Iezzi, Lorenzo Licitra, Antonella Lo Coco, Mr Rain, Martina Attili, Alvis, Jefeo, Matteo Markus Bok, Daniel & Astol, Albert, Greta e Barbara Bert.

Le tappe saranno sei, in cui il Radio Stop Festival si alternerà con il Radio Stop Party sempre con la partecipazione straordinaria di artisti. Ecco i prossimi appuntamenti:

19 luglio – Cecina (Li) – Radio Stop Party per la notte bianca di Cecina con la partecipazione di Rettore

21 luglio – Vada (Li) – Radio Stop Party con la partecipazione del quartetto femminile Le Deva

23 luglio – Porto Azzurro – Isola d'Elba – Radio Stop Festival

31 luglio – Livorno – Piazza del luogo pio (apertura di "Effetto Venezia") – Radio Stop Festival

2 agosto – inaugurazione del Torre Pride Village presso Mamamia Torre del Lago – (Lucca) – Radio Stop Party con la partecipazione di Alexia

Radio Stop Festival per ADMO è un evento musicale, gratuito per il pubblico, che raduna ad ogni edizione tantissime persone, realizzato in collaborazione ed a favore di ADMO Toscana e ha come fine la divulgazione della cultura della donazione del midollo osseo. L’evento viene trasmesso in streaming video ed il link per assistere è pubblicato sulla pagina ufficiale facebook e sugli altri social di Radio Stop.