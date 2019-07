LB2019 Laura Pausini e Biagio Antonacci insieme negli stadi: una storia italiana

Laura Pausini e Biagio Antonacci, insieme sul palco, sono una storia italiana. Da una parte, la voce femminile tricolore più amata nel mondo, dall’altra, la penna che in tante occasioni ha regalato a quella voce l’occasione di esprimersi al meglio. Insieme, una coppia di amici prima ancora che colleghi. Perché, se per un solista fare un duetto significa già condividere un pezzetto della propria storia, dividere un palco per un’intera tournée è qualcosa che va necessariamente al di là del lavoro.

Laura Biagio Stadi è l’atteso tour con cui Pausini e Antonacci si incontrano on stage con un concerto di 33 brani selezionati con un attento lavoro di ripescaggio in un maremagnum musicale. Impossibile, anche per i meno avvezzi (che si tratti pure di una delle due metà della coppia trascinato/a al live), non conoscere almeno un pezzo dell’uno o dell’altro. Così, la coralità diventa quanto mai ingrediente fondamentale dello show.

Yin e Yang della musica Made in Italy, diversi ma simili, Laura e Biagio cantano insieme, da soli, lei canta lui, lui canta lei mentre il pubblico si fa collante della trama musicale a due. Una storia unica, divisa in due, moltiplicata per ennemila persone. Tante quanto hanno accompagnato una narrazione artistica che è un respiro di vita in questo inizio d’estate.

«La cosa bella è che non ci sono progetti discografici da lanciare o album da promuovere: tutto nasce dall’intenzione di due persone che ne sentono la necessità e la responsabilità.» – avevano dichiarato Laura e Biagio annunciando il tour, che si conferma «pieno di gioia e vita con una parola d’ordine, restituire: dobbiamo restituire alla gente quello che in questi anni ci ha regalato. Dobbiamo stare tutti insieme e sarà una festa.» E la promessa è stata mantenuta.

#LB2019 Laura Biagio Stadi SCALETTA

Anticipata via social dai due artisti, ecco la scaletta ufficiale del tour Laura Biagio Stadi 2019:

Un’emergenza d’amore (brano di Laura Pausini) / Liberatemi (brano di Biagio Antonacci) Resta in ascolto (brano di Laura Pausini) Non è mai stato subito (brano di Biagio Antonacci) Il coraggio di andare (brano di Biagio Antonacci e Laura Pausini) E Sta a Te (brano di Laura Pausini)

MEDLEY

Sappi amore mio (brano di Biagio Antonacci)

Tu sei bella (brano di Biagio Antonacci)

Le cose che hai amato di più (brano di Biagio Antonacci)

Non ci facciamo compagnia (brano di Biagio Antonacci)

Mi fai stare bene (brano di Biagio Antonacci)

Ti penso raramente (brano di Biagio Antonacci) Sognami (brano di Biagio Antonacci) Una storia che vale (brano di Laura Pausini) Lato destro del cuore (brano di Laura Pausini, scritto da Biagio Antonacci) La geografia del mio cammino (brano di Laura Pausini) / Le cose che vivi (brano di Laura Pausini)

MEDLEY

La solitudine (brano di Laura Pausini)

In assenza di te (brano di Laura Pausini)

Incancellabile (brano di Laura Pausini)

Strani amori (brano di Laura Pausini)

Simili (brano di Laura Pausini)

Se io, se lei (brano di Biagio Antonacci) Pazzo di lei (brano di Biagio Antonacci) Buongiorno bell’anima (brano di Biagio Antonacci) Se non te (brano di Laura Pausini) / Non ho mai smesso (brano di Laura Pausini) Frasi a metà (brano di Laura Pausini) Primavera in anticipo (brano di Laura Pausini) Se è vero che ci sei (brano di Biagio Antonacci) In una stanza quasi rosa (brano di Biagio Antonacci) Ritorno ad amare (brano di Biagio Antonacci) Convivendo (brano di Biagio Antonacci)

LAURA CANTA BIAGIO

Se tornerai / Sei / L’amore comporta / Ti ricordi perché (brani di Biagio Antonacci)

BIAGIO CANTA LAURA

Ho creduto a me / Il mio sbaglio più grande / Fidati di me (brani di Laura Pausini)

Non è detto (brano di Laura Pausini) Quanto tempo e ancora (brano di Biagio Antonacci) Vivimi (brano di Laura Pausini, scritto da Biagio Antonacci) Come se non fosse stato mai amore (brano di Laura Pausini) Iris (brano di Biagio Antonacci) In questa nostra casa nuova (brano di Biagio Antonacci e Laura Pausini)

BIS

Non vivo più senza te (brano di Biagio Antonacci) Invece no (brano di Laura Pausini) Tra te e il mare (brano di Laura Pausini, scritto da Biagio Antonacci)

Sul palco con Laura e Biagio, la band formata dal direttore musicale per Laura Pausini Paolo Carta (chitarra), dal direttore musicale per Biagio Antonacci (insieme a Stefano De Maio) Massimo Varini (chitarra), da Placido Salamone (chitarra), Fabio Coppini (tastiere), Gareth Brown (batteria), Roberto Gallinelli (basso), Ernesto Lopez (percussioni) e Yuri Barilaro (tastiere). Si aggiungono quattro archi, quattro coristi e nove ballerini. Le coreografie sono di Filippo Ranaldi.

Il tour LB2019 utilizza materiale riciclato per i vestiti di musicisti e performer, grazie alla collaborazione tra la costumista Claudia Tortora, l’Accademia di Costume e Moda e il progetto SCART. Quest’ultimo ha contribuito alla realizzazione di parte della scenografia.

I biglietti per le tutte le date del tour sono disponibili in prevendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali (si potranno acquistare massimo 4 biglietti ad utente per ogni stadio).