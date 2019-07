Battiti Live 2019: Brindisi 7 luglio, tutti gli artisti sul palco

Dopo il debutto di Vieste il secono appuntamento con il Radionorba Battiti Live è a Brindisi domenica 7 luglio, in piazza Lenio Flacco. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci conducono la serata in onda in diretta televisiva con la regia firmata da Luigi Antonini, su Telenorba e RadionorbaTv, oltre che sulle frequenze di Radionorba e in streaming su radionorba.it e norbaonline.it.

Ecco tutti i protagonisti musicali del live di Brindisi: Achille Lauro, Alberto Urso, J-Ax, Giusy Ferreri e Takagi & Ketra, Clementino, Baby K, Chadia Rodriguez, Emma Muscat e Biondo, Aiello, Tiromancino, Tormento, Luca Carboni e Anna Tatangelo. Chiude il cast della seconda tappa di Battiti Live Gabry Ponte, con il suo remix di brani in esclusiva.

“Anche a Brindisi si alterneranno sul nostro palco autentici pilastri della musica insieme a artisti della nuova scena” – dichiara Marco Montrone, presidente di Radionorba – “Sono assolutamente certo che il cast che presenteremo sarà pienamente in grado di soddisfare le aspettative del nostro pubblico e pienamente in linea con il posizionamento musicale di Radionorba”.

Il pubblico che affollerà le piazze potrà rivolgere delle domande direttamente agli artisti in scena, attraverso l’inviata speciale, la webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio. Il corpo di ballo di è guidato da Federica Posca, con la partecipazione tra gli altri di Bryan Ramirez, ballerino del cast di Amici.

Dopo il primo appuntamento di Vieste Battiti Live si sposterà il 14 luglio a Trani, il 21 luglio a Gallipoli e il 28 luglio a Bari. La 17^ edizione del festival andrà in onda con cinque appuntamenti in prima serata su Italia1 a partire da mercoledì 10 luglio alle 21:20.