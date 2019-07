Road To FeST: i primi due episodi della serie The Boys in anteprima

[CS] Venerdì 12 luglio alle 18.30 avrà luogo il primo Road To FeST del 2019. L’appuntamento, presso Il Cinemino di via Seneca 6 a Milano, anticipa la seconda edizione de Il Festival delle Serie TV prevista per il 20, 21 e 22 settembre all’interno degli spazi della Triennale di Milano.

Durante il Road To FeST saranno proiettati in anteprima i primi due episodi di The Boys, la nuova serie originale Amazon Prime Video, ispirata al best-seller del New York Times di Garth Ennis e Darick Robertson con protagonisti, tra gli altri, Karl Urban (Star Trek) e Jack Quaid (Hunger Games). Durante l’evento, il pubblico avrà l’opportunità di apprezzare in lingua originale le due puntate, sottotitolate in italiano. La serie sarà poi disponibile, tramite il servizio streaming della piattaforma, a partire da venerdì 26 luglio.

La partecipazione all’evento è gratuita e fino ad esaurimento posti. Per prenotarsi basta accedere alla pagina Facebook de Il Festival delle serie Tv.