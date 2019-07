Leo Gassmann: il nuovo singolo ‘Dimmi dove sei’ TESTO & VIDEO

È in radio il nuovo singolo di Leo Gassmann, Dimmi dove sei, uscito il 28 giugno e distribuito da Universal Music Italia. Scritto dallo stesso Gassmann e prodotto da Matteo Costanzo, il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale per la regia di Riccardo Cesaretti.

Leo descrive il singolo come “un brano dedicato a tutte le persone che fuggono e che fuggendo si ritrovano. Un brano che cerca di portare speranza nei cuori degli amanti dell’amore complicato, dell’amore condiviso, dell’amore universale”.

Leo Gassmann Dimmi dove sei TESTO

Oh no

dimmi dove sei

queste scale

sono ripide

senza di te (senza di te)

fa un po’ più male (fa un po’ più male)

respirare (respirare)

la corrente.

Mi ritrovo stasera solo e senza di te

a cercare consigli da una tazza di tea

cerco di sfondare il muro con la voce

rubarti delle note

e guardami (e guardalo)

non sono come gli altri (non è come gli altri)

ma guardami (e guardalo)

inseguo i miei traguardi (insegue i tuoi traguardi)

sono giorni distanti (distanti)

ad amarti sono in tanti (in tanti)

ma guardami

inseguo i miei traguardi con te.

Oh no

cos’è che vuoi

ti posso dare

del tempo che tu non hai (mai)

mai conosciuto (mai conosciuto)

io mi nutro (io mi nutro)

dei tuoi sguardi.

Mi ritrovo stasera

solo e senza di te

a cercare consigli da una tazza di tea

cerco di sfondare il muro con la voce

rubarti delle note

e guardami (e guardalo)

non sono come gli altri (non è come gli altri)

ma guardami (e guardalo)

inseguo i miei traguardi (insegue i tuoi traguardi)

sono giorni distanti (distanti)

ad amarti sono in tanti (in tanti)

ma guardami

inseguo i miei traguardi con te

inseguo i miei traguardi con te.

Anche se (anche se)

quei tuoi traguardi

non li raggiungerai

saprai che

quei bei ricordi non cambieranno mai.

E guardami (e guardalo)

non sono come gli altri (non è come gli altri)

ma guardami (e guardalo)

inseguo i miei traguardi (insegue i tuoi traguardi)

sono giorni distanti (distanti)

ad amarti sono in tanti (in tanti)

ma guardami

inseguo i miei traguardi con te

(ma guardami)

inseguo i miei traguardi con te

(ma guardami)

inseguo i miei traguardi con te

(ma guardami, ma guardami, ma guardami)