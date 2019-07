Diablo, da ‘The Voice of Italy’ al singolo ‘Baby’ e ritorno: «Il mio pezzo nato dal cuore» INTERVISTA

«Per la prima volta ho scritto un pezzo partendo dal cuore e non dalla testa»: così Diablo, finalista a The Voice of Italy 2019 per il Team Morgan, definisce il suo primo singolo ufficiale Baby. Brano, questo, con cui Dominique si è tra l’altro giocato l’accesso al talent presentandolo in fase di Blind e facendo girare tutti i quattro coach.

In radio dal 21 giugno, Baby racconta una giovane storia d’amore ed è accompagnato da un videoclip in cui Diablo ha voluto lasciare il finale aperto, a metà tra enigma e libertà di immedesimazione da parte del pubblico. Ma nel cassetto, ci assicura l’artista, ci sono già un bel po’ di nuove canzoni a cui sta lavorando in previsione di nuove uscite e probabilmente anche di un prossimo album o EP.

Guarda la nostra INTERVISTA VIDEO per scoprire di più su Diablo, il singolo Baby (Polydor/Universal Music) e i prossimi progetti.

Per Diablo si annuncia un’estate con una serie di appuntamenti live in via di definizione e tanta musica in cantiere.