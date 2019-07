AirPlay radio: Thegiornalisti al primo posto, quindi J-Ax e Jovanotti

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 27.2019 (dal 28 giugno al 4 luglio 2019) che vede volare al primo posto Maradona y Pelé dei Thegiornalisti (+1) che precede Ostia Lido di J-Ax (secondo, +4) e Nuova era di Jovanotti (stabile in terza posizione). Secondo i dati EarOne, I Don’t Care di Ed Sheeran & Justin Bieber scivola ai piedi del podio (-3) seguito da Calipso di Charlie Charles (quinto, -1), Buona (cattiva) sorte di Tiziano Ferro (sesto, +3) e Mambo salentino dei Boomdabash con Alessandra Amoroso (settimi, +1), Jambo di Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri (ottavi, -1) e Never Really Over di Katy Perry (decima, stabile)

La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].