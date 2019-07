Braschi: l’alternativa al tormentone estivo è ‘Il cuore degli altri’ INTERVISTA

Esce venerdì 5 luglio, in radio e nei digital store, Il cuore degli altri (distribuzione Artist First), nuovo singolo del cantautore Braschi che torna con un inedito a due anni dalla partecipazione a Sanremo tra le Nuove Proposte. Prodotto da Franco Naddei e mixato da Patrizio Simonini a Milano, il brano si propone ufficialmente come antitesi al tormentone estivo.

«È il momento più sbagliato dell’anno per far uscire una canzone come questa, ma forse non esistono momenti giusti o sbagliati per dire qualcosa quando hai la necessità fisica di farlo», spiega Braschi. Scopri di più in questa CLIP VIDEO.

In un mondo sempre connesso che finisce per ritrovarsi a vivere in completa solitudine, il cantautore romagnolo canta il vivere reale, coi piedi piantati al suolo. Una vecchia chitarra acustica, un microfono a contatto, batteria e pianoforte: da qui nasce Il cuore degli altri.

Ma che bello tutto questo preoccuparsi degli altri, chiedere stai bene, hai fame o no?